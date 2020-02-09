Пользователи Сети обсуждают фотографию помолодевшей актрисы Муравьевой

Москва, 9 февраля. Пользователи социальной сети Instagram обсуждают новую фотографию знаменитой актрисы, народной артистки РФ Ирины Муравьевой. В субботу она отпраздновала 71 день рождения.

Совместное фото с актрисой выложила ее коллега Ольга Кабо. Кроме поздравлений и слов благодарности, Кабо отметила «обаяние и бодрость» Ирины Муравьевой.

«Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь – столько тепла и сияния в этом человеке. Это же чувствуется во всех ее ролях – обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение», – написала Ольга Кабо.

За сутки фотография набрала более 16 тысяч отметок «мне нравится» и 500 комментариев. Пользователи Instagram отметили, что Муравьева отлично выглядит для своего возраста.

Ранее звезда фильма «Москва слезам не верит» призналась, что в свое время она редко давала интервью из-за страха перед родителями. По ее словам, отец и мать были очень строгими, хотя сама она считает такое воспитание правильным.

Напомним, в прошлом году Ирина Муравьева завела свой аккаунт в социальной сети Instagram. В одном из первом видео, которое она опубликовала, была замечена Алла Пугачева. Популярная певицы стала гостьей на юбилее актрисы, пишет «Газета.ru».