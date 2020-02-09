СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кузбассе

Кемерово, 9 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия в Кузбассе, в котором погибли два человека. Об этом сообщило следственное управление ведомства по Кемеровской области.

По данным ведомства уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека.

«Следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — передает ведомство.

Отмечается, что следователи намерены установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров, кроме того, будет проведена автотехническая экспертиза.

Напомним, ДТП произошло на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате лобового столкновения фуры и автобуса скончались водитель автомобиля и пассажирка автобуса, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Всего были травмированы более 20 человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли два человека. Женщина на Mercedes сбила двух пешеходов на набережной Ново-Адмиралтейского канала.