Донбасс сегодня: патруль ОБСЕ попал под обстрел ВСУ, «защитники» Украины распродают армию

Донбасс, 9 февраля. Офицеры ВСУ вывозят оружие из зоны ООС. Украинский комбриг списал на пожар недостачу военного имущества. ВСУ обстреляли патруль ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За субботние сутки украинские вооруженные формирования трижды открывали огонь по территории ДНР на мариупольском и горловском направлениях. При нарушении договоренностей о перемирии применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись город Горловка и поселок Саханка.

В воскресенье утром обстрел районов Горловки продолжился. Минами и гранатами повреждена линия электропередач в поселке шахты 6/7. Населенный пункт полностью обесточен. Электрики не могли долгое время восстановить электроснабжение из-за непрекращающегося обстрела.

«Защитники» Украины совершают преступления в Донбассе

В Народной милиции ДНР сообщили о том, что разведка получила информацию об уголовном преступлении, совершенном военнослужащими 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Службой безопасности Украины на вокзале железнодорожной станции «Красноармейск» выявлены и задержаны офицер и трое солдат из 56-й бригады, которые занимались погрузкой военной техники для отправки ее в пункт постоянной дислокации бригады в Мариуполь.

Во время обыска уже погруженной техники был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В состав неучтенного груза вошли 3 огнемета «Шмель», 5 противотанковых гранатометов, 23 противопехотные мины, 10 гранат и 5 тысяч патронов. Официальных документов на перечисленный груз у ответственных лиц не было. После того, как на вокзал для решения вопроса прибыл командир бригады, груз был «оставлен в покое» и убыл в Мариуполь.

В Луганской области, по информации Народной милиции ЛНР, военная полиция армии Украины в поселке Нижнее задержала офицера из 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ при попытке продать гражданским лицам 600 литров дизельного топлива. Для проверки обстоятельств выявленного преступления в бригаду едет комиссия из штаба оперативно-тактической группировки «Север».

Командир бригады ВСУ пытался списать недостачи на пожар

Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в блиндаже 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошел пожар. Спикер поделился подробностями происшествия, которые стали известны от информатора с украинской территории. Во время пожара старший солдат подразделения получил ожоги, а в блиндаже сгорели три автомата Калашникова, два бинокля и прибор ночного видения зарубежного производства. Уничтожены схема минных полей и рабочая карта командира роты.

Однако командиру бригады Артему Богомолову показалось, что ситуацией можно воспользоваться для сокрытия краж иного, уже не существующего военного имущества. По его указанию заместитель по тыловому обеспечению списал на пожар 20 комплектов зимней формы и 15 спальных мешков. Все перечисленное давно было украдено со складов и реализовано среди местного населения, отмечают в УНМ ЛНР.

Киевские силовики обстреляли патруль ОБСЕ

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в Луганской области военнослужащие 72-й бригады ВСУ обстреляли беспилотный летательный аппарат, принадлежащий наблюдателям ОБСЕ. Под обстрел попали сотрудники миссии, которые находились вблизи села Золотое-4 и проводили мониторинг ситуации. К счастью, никто не пострадал, а патруль ОБСЕ вынужден был в срочном порядке покинуть обстреливаемую территорию. Рядом с сотрудниками прозвучало три взрыва. Информация подтверждена в ежедневном официальном отчете ОБСЕ. Об указанных фактах сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.