Шаповалов считает, что только Россия способна реализовать мирные инициативы в Ливии

Ситуация в Ливии продолжает ухудшаться из-за бездействия Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Безопасности ООН, которые несут ответственность за продолжающееся иностранное вмешательство во внутренние дела североафриканского государства. Об этом заявил председатель Африканского союза Муса Факи в ходе заседания Совета мира и безопасности данной организации. В интервью Федеральному агентству новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов отметил неспособность ООН добиться мирного политического урегулирования ливийского кризиса из-за отсутствия единой позиции отдельных ее участников по этому вопросу.

Также Факи в своем обращении подчеркнул, что выступает категорически против любой агрессии в отношении Ливии и призвал соблюдать оружейное эмбарго ООН, введенное в 2015 году. Он считает, что продолжение политического диалога между противостоящими сторонами ливийского конфликта не будет возможным без выполнения этих условий.

По словам Владимира Шаповалова, из-за того, что в Организации Объединенных Наций представлено достаточно много западных государств, причастных так или иначе к разрушению ливийской государственности, то не стоит ожидать от них какой-то эффективной деятельности в вопросах мирного урегулирования и восстановления Ливии. Также он обратил внимание на то, что для достижения мира и прекращения кровопролития в Северной Африке страны-члены ООН должны прийти к консолидации мнений по этому вопросу, что на сегодняшний день практически невозможно.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Организация Объединенных Наций, так же как и Совет Безопасности ООН — это международные структуры, которые могут достаточно эффективно действовать только в тех случаях, когда есть единство ее членов и консенсус по тем или иным вопросам. В данном случае [касательно Ливии] консенсуса не наблюдается, поскольку даже среди членов Совбеза совершенно разные позиции в отношении ливийского конфликта. Более того, мы помним, что часть членов Совета Безопасности ООН — это те государства, которые разрушили Ливию. Следовательно, достаточно наивно вести речь о том, что страны, уничтожившие ливийскую государственность, будут почему-то заботиться о будущем ливийцев. Не стоит забывать, что часть членов Совбеза являются военными союзниками Турции. Я имею в виду страны НАТО — США и Великобританию. Несмотря на то, что у каждой из этих стран достаточно непростые отношения с Турцией, но существует военный союз, поэтому у них нет никаких резонов противостоять турецкой агрессии в Ливии. Кстати, то же самое было в Сирии до того, как Россия стала оказывать поддержку Дамаску. Фактически страны Запада использовали Турцию для разрушения сирийской государственности», — напомнил собеседник ФАН.

Также политолог назвал неэффективной нынешнюю структуру Совета Безопасности ООН, которая неспособна оказать давление на Анкару, открыто нарушающую эмбарго на поставки вооружений на ливийскую территорию и переправляющую сирийских наемников для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Он предупредил, что подобная деятельность турецких властей ведет к дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и разрушает все мирные инициативы.

«Та ситуация, которая существует в настоящее время в Ливии, в очередной раз свидетельствует о недееспособности и слабости системы международной безопасности и международных организаций. Также это показывает неготовность и неспособность международных институций противостоять агрессивным действиям тех или иных государств или политических сил. Мы видим, что Турция в настоящий момент последовательно и на протяжении достаточно длительного периода времени разрушает ливийскую государственность и вмешивается в ливийский конфликт, по сути, приводя к его эскалации», — констатировал аналитик.

По мнению Владимира Шаповалова, именно турецкое вмешательство в затяжной ливийский конфликт препятствует его политическому урегулированию, на которое уже согласились даже лидеры враждующих сторон. Он полагает, что продолжение турецкой агрессии чревато еще большими проблемами в Северной Африке, поскольку Анкара создает серьезную напряженность во всем регионе, и это вполне может привести к присоединению новых участников к этому противостоянию.

«Вмешательство Турции — это, по сути, основной дестабилизирующий фактор в Ливии. Неслучайно во время переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар требовал, чтобы наемники, которых Турция перебросила в Ливию, были отправлены из североафриканской страны и возвращены назад [в Сирию]. Это требование так и не было выполнено. Турция в значительной степени отвечает за ту дестабилизацию ситуации, которая происходит сейчас. По сути, турецкие действия в Ливии создают очень опасный прецедент, поскольку арабские страны-соседи Ливии готовы осуществить собственное вмешательство для противостояния турецкому вмешательству. Естественно, это не просто расширит зону конфликта, но и вовлечет в него новых участников. Действия Турции способны на очень долгое время отложить вопрос прекращения военных действий в Ливии», — считает кандидат исторических наук.

В завершение беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей Владимир Шаповалов подчеркнул, что на сегодняшний день только у России есть единственно правильный подход к решению ливийского вопроса. Он напомнил, что Москва наглядно показала эффективность решения подобных кризисов в Сирийской Арабской Республике, где с Турцией регулярно ведутся переговоры, которые уже дают определенные результаты. Вместе с тем эксперт посоветовал западным государствам и международным организациям не препятствовать Москве в деэскалации конфликта в Ливии.

«По большому счету, возможность потушить пламя ливийского конфликта и оказать влияние на Турцию, есть только у России. Как показывает опыт в Сирии, в отношении которой Москва и Анкара ведут очень сложный диалог, но этот диалог приводит к договоренностям. Позиция России, как государства, достаточно сильно заинтересованного в мире на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ответственного члена Совета Безопасности ООН, в отличие от Соединенных Штатов, как страны, умеющей вести диалог со своими оппонентами, является единственным верным выходом из ситуации в Ливии. Что касается всех остальных государств Запада, единственное, что они могут сделать — это не мешать, поскольку любое активное участие западных стран в ливийских делах только вредит и никакой пользы не приносит, как показали последние переговоры в Берлине», — подытожил политолог.

Напомним, ранее редакция ФАН вскрыла маршруты незаконной переброски Турцией вооружений для бандформирований марионеточного режима главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Также сообщалось о том, как сирийские наемники, переправляемые Анкарой в Триполи, препятствуют мирным процессам, наметившимся после введения режима прекращения огня с 12 января текущего года.