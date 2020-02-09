МИД Марокко осудил внешнее вмешательство во внутренние дела Ливии

Рабат, 9 февраля. Представитель МИД Марокко, министр-делегат при внешнеполитическом ведомстве североафриканской страны Мохсен Джазули предупредил об опасности иностранного вмешательства во внутренние дала Ливии. Он отметил, что любые частные интересы не должны превалировать над интересами всего мирового сообщества касательно ситуации в Ливии, так как это грозит превращением этого государства в рассадник терроризма и экстремизма, а также в оплот контрабандистов и наемников. С таким заявлением марокканский дипломат выступил на прошедшем заседании Совета мира и безопасности Африканского союза.

Кроме того, Джазули напомнил о том, что затяжной ливийский кризис можно урегулировать только благодаря достижению политического компромисса, о чем говорилось еще в соглашении, которое было подписано в 2015 году в марокканском городе Схират. Он подчеркнул, что Марокко внимательно наблюдает за текущей ситуацией в Ливии и обеспокоено тем, что за последнее время гуманитарная обстановка и безопасность ухудшились из-за тупика в политическом процессе.

По мнению представителя МИД Марокко, нынешнее сложное положение в Ливии напрямую связано с иностранным вмешательством во внутриливийские дела. Он считает, что именно это подрывает все усилия международного сообщества по мирному урегулированию в североафриканской стране и грозит срывом режима прекращения огня. Таким образом, сторонам ливийского конфликта будет крайне сложно прийти к всеобщему компромиссу и наладить диалог для дальнейшего прекращения кровопролития.

Стоит отметить, что, несмотря на взятые турецкой стороной обязательства по недопущению иностранного вмешательства в Ливии, а также соблюдению оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций, подтвержденные в итоговом коммюнике берлинского саммита, Анкара продолжает снабжать оружием и наемниками так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Только эта поддержка все еще способствует сохранению оккупационного режима Файеза Сарраджа, так как уже более 90% страны освобождено силами Ливийской национальной армии (ЛНА) от незаконных вооруженных бандформирований.