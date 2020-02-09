Киев, 9 февраля. Руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович выдвинул предложение снять герб СССР с памятника «Родина-мать» в Киеве.

По его мнению, демонтаж советского герба возможен в техническом плане.

«Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», — отметил Дробович.

При этом сам монумент, как он подчеркнул, никто сносить не собирается.

«Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура», — заявил глава института нацпамяти.

Он также выразил надежду, что необходимые работы по демонтажу будут проведены до окончания срока его полномочий.

Напомним, в мае 2015 года на Украине начал действовать закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предусматривает переименование географических объектов, названных в честь советских деятелей, и запрещает советскую символику. Институт национальной памяти составил список из 520 имен, которые подпадают под действие закона. В целом, закон спровоцировал большой резонанс в украинском обществе.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о реакции американского эксперта на отказ Украины от русского языка. По его мнению, Киев таким образом потерпит неминуемое поражение в информационной войне.