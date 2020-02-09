Посол Китая в США Цуй Тянькай опроверг слухи о военном происхождении коронавируса

Вашингтон, 9 февраля. Посол Китая в США Цуй Тянькай опроверг слухи о том, что коронавирус разрабатывался в военных целях.

Дипломат назвал бредом предположения о том, что ранее неизвестный вирус является биологическим оружием, имея военное происхождение.

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», — сказал он в эфире телеканала CBS.

По одной из версий, которую раскритиковал Тянькай, «вирус произошел из военной лаборатории в Китае или США». Он также пояснил, что пока точно не установлен источник заражения.

«По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше», — отметил посол.

По его словам, вирус мог быстро распространиться из-за того, что местные власти недостаточно быстро отреагировали на его появление.

«Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить», — заключил Тянькай.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Китай выделил 100 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Четверть этой суммы было направлено центральным правительством КНР.

Напомним, о выявлении нового типа коронавируса власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй. Руководство страны было вынуждено ввести режим карантина на территории региона, чтобы пресечь распространение эпидемии.

По последним данным, жертвами заболевания стали более 800 человек. Общее число зараженных превысило 37 тысяч человек, около 2150 пациентов сумели побороть болезнь.