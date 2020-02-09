Врачи назвали пять игнорируемых симптомов рака

Москва, 9 февраля. Врачи назвали пять игнорируемых симптомов, которые могут сигнализировать о развитии онкологического заболевания.

Как сообщает издание Focus Online, в список симптомов вошел кашель, который продолжается в течение достаточно длительного времени. В данном случае речь идет не о кашле во время простудного заболевания. Если у человека появляются приступы кашля, то это может свидетельствовать о развитии рака легких.

Далее следует изжога. Она может появляться на фоне стресса или неправильного питания. Изжога может говорить о раке горла или гортани. Также врачи советуют не игнорировать воспаления на коже, зуд или жжение. При появлении этих симптомов лучше всего сразу пойти к дерматологу.

Еще одним симптомом, который может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания, а именно раке кишки, это кровь в стуле. Также в список симптомов входит опухшие лимфатические узлы. Это может говорить о лимфоме.

Врачи-онкологи ранее назвали способы выявления рака на ранней стадии. Они рассказали о том, какие анализы лучше сдать во время общей диспенсеризации. По словам главного врача-онколога Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева, для того, чтобы выявить онкологические заболевания, нужно регулярно сдавать определенные анализы. В рамках общей диспенсеризации необходимо пройти самые простые обследования. Речь идет об УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопии. По его словам, женщинам нужно регулярно посещать маммолога.