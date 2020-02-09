Масленников рассказал, как РФ нивелировать возможный ущерб экономике от коронавируса

В Счетной палате уверены, что коронавирус 2019-nCoV — угроза как российской, так и мировой экономике. По большей части это связано с сокращением внешнеторгового оборота с Китаем: его доля в общем внешнеторговом обороте страны составляет 16,5%. Риски велики, и, чтобы нивелировать возможный ущерб, России следует увеличить темпы развития экономики, заявил в интервью Федеральному агентству новостей экономист Института современного развития Никита Масленников.

«Возможности, которыми может воспользоваться наша страна, были подробно обсуждены 5 февраля на совещании Владимира Путина с членами правительства. Конечно, они касаются всего пакета социально-политических мер, которые были изложены в послании президента Федеральному собранию — их реализация даст примерно 3,1% ускорения роста ВВП. Этому также поспособствует ускорение государственных расходов по госзакупкам на продукцию отечественного машиностроения, которая требуется на реализацию нацпроектов», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, эти и ряд других факторов в совокупности дадут 1% прироста к ВВП, который должен сгладить негативные последствия вспышки коронавируса. Тем не менее ни эпидемиологи, ни Всемирная организация здравоохранения не дают сегодня четких прогнозов насчет вируса, поэтому ситуация продолжает находиться в подвешенном состоянии.

«Если проводить исторические параллели, то, если мы вспомним другие вспышки атипичной пневмонии в том же Китае в 2003–2004 годы или на Ближнем Востоке в 2009–2010 [годы], то они сами собой заканчивались примерно через 2–3 квартала после начала. Конечно, они наносили определенный ущерб, но тем не менее локализовывались, — сказал экономист. — Вспышка же инфекции, с которой мир столкнулся сейчас, намного больше по масштабам, чем предыдущие — 30 тысяч зараженных и 800 летальных исходов! Так что до сих пор еще не понятно, с угрозой какого масштаба мы столкнулись, и во что это все в итоге выльется».

Пока, по словам Масленникова, прогнозы относительно влияния коронавируса на российскую экономику сдержанные.

«Очевидно, что по первому кварталу этого года будет наблюдаться снижение ВВП на 0,1%, — считает эксперт. — Пока это вполне восполняемый ущерб, какой-то катастрофой тут и не пахнет, но что будет дальше, предсказать сложно».

Реперной точкой собеседник ФАН назвал конец февраля-начало марта этого года.

«Что к этому времени сделают китайские власти относительно своих карантинных режимов? Если они возьмут ситуацию под контроль, рынки ответят на это ростом. Что же касается участников этих рынков, то они разделились на два больших лагеря: одни говорят, что в общем-то вся эта ситуация с инфекцией не так уж и страшна и что скоро она будет локализована. Вторая же группа уверена, что первая настроена чересчур оптимистично, поскольку риск распространения эпидемии достаточно серьезный», — рассказал Масленников.

Эксперт уверен, если планету ожидает серьезная пандемия, вызванная коронавирусом, то мир столкнется с экономическим кризисом, сравнимым с тем, что произошел в 2008–2009 годы. Если же эпидемия будет локализована в Китае и быстро погашена, ущерб будет невелик — и даже в таком случае Поднебесной и ее наиболее тесным торговым партнерам придется в каком-то объеме восстанавливать свои экономики.