Сирия, 10 февраля. САА объединила подразделения, продвигавшиеся со стороны Алеппо и Идлиба. Террористы ИГ1 заявили о нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. США продолжают концентрировать силы в районах нефтяных месторождений на востоке САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили четыре населенных пунктов к юго-западу от Алеппо; заняли деревню Ат-Талехия в Восточном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на подступах к Сармину на востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на патруль курдских боевиков вблизи города Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой из Хасаки в Дейр-эз-Зор.

Курдские вооруженные группировки: вели перестрелки с протурецкими силами в северной части Хасаки; провели аресты в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: направили еще один конвой с военной техникой в Идлиб; начали возведение новых постов наблюдения у населенного пункта Кминас и на вершине Тель-Динит в Идлибе; задержали порядка 30 человек в Африне по подозрению в сотрудничестве с курдскими радикалами.

Военная полиция РФ: провела патрулирование территории у сирийско-турецкой границы.

ВС Ирака: выявили «спящие ячейки» ИГ в провинциях Ниневия и Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВВС Сирии продолжила планомерно продвигаться в западных районах Алеппо. Военный источник в сети Twitter (AbdoZehn) заявлял об освобождении населенных пунктов Тель Хадья, Кусайбия, Аль-Бавабия и Аль-Калария. Часть из них боевики террористического объединения «Тахрир аш-Шам» оставили без боя. Одновременно с действиями САА сирийские военные самолеты атаковали расположения исламистов на окраинах Кафр-Нурана и Хан аль-Асаля, Кафр-Халаба и Аль-Атариба, передавал информационный портал Step News Agency.

В очередной раз поступали данные об обстреле боевиками районов административного центра провинции. На этот раз под ударом оказался квартал Новый Алеппо. Джихадисты публиковали неподтвержденные сведения об уничтожении сирийского танка. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.

Протурецкие ополченцы провели обыски в Африне. Как передавал новостной портал Al Nour, в рамках операции по поиску подпольных ячеек курдских боевиков в городах Бюльбюль и Маабетли были задержаны около 30 подозреваемых. Все они будут допрошены на предмет причастности к подрывной деятельности на территории кантона. Как известно, курдские радикалы нередко проводят вылазки в зонах контроля союзников Турции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» заявили о новом нападении на курдских радикалов в Восточном Дейр-эз-Зоре. По информации интернет-портала «Аль-Амак», подконтрольного ИГ, террористы организовали подрыв автомобиля Рабочей партии Курдистана (РПК) поблизости от города Хаджин, в результате чего были убиты или получили ранения восемь членов РПК.

Дабы предупредить вылазки террористов через Евфрат, сирийские военнослужащие провели обыски в населенном пункте Аль-Хуссейния, который находится в непосредственной близости от оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов провинции. Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), были арестованы несколько лиц, подозреваемых в связи с джихадистами ИГ.

Стало известно о том, что на территорию провинции въехал еще один американский конвой. Согласно данным военного источника в Twitter (DeirEzzor24), колонна с подкреплениями была переброшена из Хасаки. Отмечалось, что дополнительная техника и материально-техническое обеспечение будет использовано для усиления контроля над районами крупнейших нефтяных месторождений.

В минувшие сутки в Дейр-эз-Зор прибыл гуманитарный конвой из России. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон обеспечили доставку гумпомощи в населенный пункт Аль-Джафра. Кроме того, еще одна акция состоялась в деревне Джендерия в Латакии.

Провинция Идлиб

Не утихали столкновения на линии разграничения сил вооруженной оппозиции и правительственных войск в восточной части провинции. Как передавал Telegram-канал (ogn55), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь местам базирования радикалов в районе Сармина. Во второй половине дня стало известно о взятии населенного пункта Ат-Талехия и объединении войск, наступавших со стороны Идлиба и Алеппо.

В провинцию был переброшен новый военный конвой из Турции. Около 200 единиц военной техники были переправлены через контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лясин». Медиапортал Aleppo Media Center сообщал о начале строительства новых наблюдательных постов на окраине деревни Кминас юго-восточнее административного центра региона, а также на вершине Тель-Динит.

Вечером появились сообщения о стычках на западе региона у границы с Латакией. Интернет-портал Aleppo Media Center передавал, что под ударом сил САР оказались военные объекты исламистов поблизости от города Джиср аш-Шугур.

Провинция Хасака

Был завершен еще один этап патрулирования приграничных районов на севере Сирии силами военной полиции РФ. По словам главы Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова, был совершен обход районов на севере Алеппо, Ракки и Хасаки.

Недалеко от города Тель-Тамр вновь фиксировались столкновения между протурецкими силами и курдскими боевиками. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), взаимные обстрелы произошли в районе деревни Ум аль-Киф.

Сообщалось об арестах в лагере «Аль-Хол». Согласно сведениям информационного агентства Al Nour, были задержаны несколько жен террористов «Исламского государства». Как известно, поводом для проведения обысков стало убийство одного из охранников лагеря, произошедшее в субботу. Позднее также стало известно о том, что в «Аль-Холе» из-за отсутствия доступа к медицинской помощи погиб ребенок. Об этом на своей странице в Twitter сообщал военный источник (rana_hydar81).

Ирак

В минувшие сутки в Ираке были выявлены сразу две подпольные группы террористов «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства Press Iraq, сперва пятеро боевиков были взяты под стражу в городе Мосул в Ниневии. Их уличили в подготовке теракта. Во второй половине дня еще одна группа джихадистов была задержана в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар. Как отмечалось, службы внутренней безопасности действовали совместно с сотрудниками разведки. Напомним, власти страны объявили о полном уничтожении ИГИЛ1 как квазиобразования еще в конце 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.