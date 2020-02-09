Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

Тегеран, 9 февраля. Иран осуществил запуск ракеты со спутником «Зафар», однако она не смогла набрать достаточную скорость и высоту. Соответствующую информацию передает государственное телевидение Ирана, ссылаясь на данные, полученные от министерства обороны страны.

Запуск ракеты-носителя со спутником собственного производства «Зафар» состоялся в понедельник, однако вывести его на орбиту не удалось. Известно, что изначально запуск планировали осуществить 7 февраля, однако потом дату решили перенести.

Напомним, Роскосмос успешно запустил с космодрома «Байконур» ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Госкорпорация вывела на целевые орбиты 34 аппарата спутниковой системы связи OneWeb. Согласно планам, в 2020 году около 600 аппаратов будут развернуты на околоземной орбите.