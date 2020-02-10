Сирия новости 10 февраля 07.00: САА взяли под контроль часть трассы Алеппо-Дамаск М-5, Турция продолжает переброску техники к границе с САР

Сирийские правительственные силы взяли под контроль часть трассы Алеппо-Дамаск М-5, Турция продолжает переброску военной техники к границе с Сирией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под контроль трассу Алеппо-Дамаск М-5 до населенного пункта аз-Зарба.

Армия Турции и союзные силы: продолжает перебрасывать военную технику и спецназ к границе с Сирией.

Террористы «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, запрещено в РФ): казнили предполагаемого сотрудника разведки правительственных сил Ирака.

Провинция Алеппо

Сирийское информагентство Masar Press пишет, что вертолеты сбрасывают бочковые бомбы по району ар-Рашидин и Кафр аль-Асаль к западу от Алеппо.

Пользователь watanisy (@watanisy) в Twitter сообщил, что солдаты Сирийской правительственной армии (САА) взяли контроль трассу Алеппо-Дамаск М-5 до населенного пункта аз-Зарба.

Провинция Даръа

Молодой человек по имени Мухаммед был похищен месяц назад неизвестными лицами, его тело было найдено сегодня в провинции Даръа. Под подозрением в похищении боевики незаконных вооруженных формирований, осуществляющие подпольные вылазки в регионе.

Провинция Идлиб

Турецкая армия перебрасывает военную технику и спецназ к границе с Сирией. Очередная колонна из 20 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами направилась к приграничному с Сирией району Рейханлы южной турецкой провинции Хатай. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Провинция Тартус

По информации Центра по примирению враждующих сторон, за сутки восстановлены один жилой дом в населенном пункте Бдада (провинция Тартус), школа в Эль-Катья (провинция Дейр-Эз-Зор) и медицинский пункт в Мамтана (провинция Эль-Кунейтра).

Проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, наличия запасов строительных материалов и материальных средств в населенных пунктах Джазар (провинция Хомс) и Маскана (провинция Дамаск).

Ирак

Связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) медиапорталы опубликовали серию фотографий, на которых запечатлены сцены казни предполагаемого сотрудника разведки правительственных сил Ирака. Отмечается, что инцидент произошел в провинции Ниневия. Об этом сообщает пользователь Twitter Melisa (@cmellaniac).

1 Организация запрещена на территории РФ.