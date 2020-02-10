Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Весь мир

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

190
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

В болгарском городе Варна отметили 120-летие со дня смерти капитана русской армии Петко Войводы. В праздновании, кроме руководства города, приняли участие военнослужащие местной военно-морской базы, а также сотрудники иностранных консульств.

Юбилей национального героя Болгарии начали отмечать в 10 часов утра 7 февраля активисты движения русофилов «Капитан Петко Войвода» из Пловдива во главе с Иваном Ивановым у его памятника. Затем состоялось торжественное шествие по одной из центральных улиц Варны — бульвару Владислава Варненчика — к месту его погребения на центральном кладбище.

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

Там из моряков местной военно-морской базы был выстроен почетный караул. Почтить память пришли мэр города Иван Портних, начальник штаба военно-морских сил базы «Варна» капитан 1-го ранга Камен Кукуров, сотрудники генерального консульства России и почетного консульства Италии, представители общественных организаций, носящих его имя, из Софии, Пловдива и Варны. От их имени военные моряки Болгарии поднесли венки, был отслужен молебен. О жизненном пути офицера русской армии собравшимся рассказала председатель Фракийского содружества «Капитан Петко Войвода» Румяна Вылчева.

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

К сожалению, в России этот человек малоизвестен, несмотря на то, что всю свою жизнь он был ярым русофилом, а памятники ему стоят не только по всей Болгарии, но и в Италии и Греции. Уже в 16 лет Петко Кирков Киряков сумел сформировать отряд для борьбы с турецкими поработителями его родины после того, как те убили его брата Матю и двоюродного брата Вылчо. За 40 дней, с 6 мая по 16 июня 1861 года отряд, состоящий из семи подростков, сумел не только ликвидировать всех убийц братьев, но и разгромить отряд стражников. Только 6 января 1863 года, перебросив 130 стражников и башибузуков из соседних регионов, турки смогли уничтожить отряд и захватить Кирякова и трех его бойцов. Но по пути в тюрьму города Драма он сумел бежать и создать новый отряд партизан-гайдуков. 

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

10 июня 1864 года он наносит поражение отрядам стражников у Момчиловой крепости и у озера Буругьол, а 19 июня в горах Сарыкая не только обращает их в бегство, но и преследует. После этого против отряда Петко Кирякова были брошены подразделения регулярной турецкой армии во главе с бинбаши (майором) Османом-агой, которые превосходили его по численности в 20 раз. Тем не менее и они были разбиты, а разъяренный губернатор в Эдирне Вали-паша отправил Османа-агу в тюрьму. Затем отряд Кирякова громит турок в горах Карлык и Шапкына, а также в окрестностях города Гюмюрджина.

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

За свои победы Петко Киряков заслужил у болгар прозвище Войвода. Громить турок ему помогало доскональное знание местности. Сделав залп по врагу, его бойцы не вступали в перестрелку, а отходили, прикрывая друг друга, в заранее договоренное место встречи и снова обстреливали противника. Большой урон гайдуки также наносили туркам через создание искусственных обвалов в горах.

К большому облегчению для турецких властей Войвода осенью 1864 года распускает свой отряд и отправляется в Афины — столицу уже добившейся независимости Греции, где два года обучается в военном училище. В 1866 году он отправляется в Италию, где воюет в отрядах Джузеппе Гарибальди, а затем с отрядом болгар отправляется на остров Крит, где греческое население восстало против турецкого владычества. После поражения восстания Киряков сумел вывести свой отряд с острова и вернулся в Грецию. 3 июня 1869 года он с отрядом морем возвращается в Болгарию, высадившись в устье реки Марица. В течение лета Войвода пять раз наносит поражение турецким стражникам и жандармам. Численность его отряда достигла 100 человек.

Тогда турецкие власти подкупили переселенных с Кавказа черкесов, живущих в селе Коюшепе, убить Петко Войводу. Они совершают неудачное покушение. В ответ он и его люди захватывают село, убивают все мужское население, а женщин и детей прогоняют. После этого Киряков и его отряд еще целый месяц удерживали село.

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

В сентябре 1871 года отряд был окружен в горах Курудаг в несколько раз превосходящими их силами жандармерии, но сумел прорваться, уничтожив 30 рядовых жандармов и юзбаши (капитана). При этом Петко Войвода потерял всего одного человека убитым. Огорченный неудачами местный правитель Тахир-бей объявляет, что за действия Войводы ответит местное болгарское население, и начинает репрессии против него. Тогда капитан переодевается в муллу, проникает в дом к Тахир-бею и предупреждает его о неизбежной смерти в случае продолжения репрессий. После этого они прекратились.

В 1872 году против отряда Петко Войводы посылаются силы турецкой армии, и снова они разбиты, а их командир Арап Хасан взят в плен. Позже он был освобожден после того, как из турецких тюрем были выпущены все соратники и друзья капитана. Турецкий управитель города Фере так сильно опасался действий болгарского отряда, что отправил его командиру письмо, в котором он назвал его самостоятельным владетелем, и приложил 6000 золотых турецких лир. Свой отряд Войвода в 1873 году назвал Первой болгарской родопской дружиной. Она имела свой устав и печать. В ней тогда воевало уже 300 болгар.

В начале 1874 года Петко Войвода с группой из 14 бойцов был несколько раз окружен турецким отрядом из 120 человек, но сумел уйти. После этого следует еще целый ряд побед над турками, в том числе в мае возле Димотишко разгромил табор (батальон) регулярной турецкой армии. Позже его дружина захватывает станцию «Дедеагач» и прерывает железнодорожное сообщение столицы Османской империи с ее европейскими провинциями. На станции Киряков штрафует на 450 лир немецкого инженера Хумберта за плохое отношение к рабочим. После того как из Стамбула против дружины выдвинуты 2000 бойцов элитных турецких войск, она уходит в горы. За голову Войводы назначена награда в 5000 турецких лир. Попытка отравить его руками грека-процентщика Калына Тома провалилась, и он казнен.

В 1875 году бои продолжаются. Победа следует за победой. Так, 30 августа Войвода был вместе с 30 болгарами атакован черкесским отрядом в 500 человек. В результате болгары убивают 31 черкеса, в том числе и их командира — юзбаши турецкой армии, а сами теряют троих убитыми и пять ранеными. Дружина Войводы проходит маршем через множества сел, уничтожает там турецкую администрацию и сжигает долговые книги.

В апреле 1876 года в Болгарии вспыхивает восстание, утопленное Османской империей в крови. Петко Войвода понимает, что теперь очередная русско-турецкая война неизбежна, и временно прекращает атаковать турок, уделив основное внимание военной подготовке своей дружины.

Боевые действия он начинает 15 марта 1877 года, нанеся тяжелые потери турецкому отряду в горной местности Чобандаг. Это почти за месяц до объявления войны Россией. Далее следуют еще девять сражений с турецкими подразделениями армии и полиции, и во всех них одержаны победы. В декабре 1877 года дружина Войводы освобождает город Мароня и удерживает его до конца войны. К сожалению, по условиям мирного договора Мароня остается во владениях турецкого султана, и 9 марта 1878 года болгарские бойцы покидают город. 

В это время бывший британский консул в Варне полковник Станислас Сенклер с целью пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора организует мятеж мусульманского населения в Родопы. До июня 1879 года дружина Войводы водит бои с мятежниками вместе с русской армией. Семь раз болгары принимают бой с многократно превосходящим их противником и наносят ему потери в несколько раз больше, чем теряют сами. 21 мая 1878 года Киряков сумел всего с девятью бойцами не допустить захвата села Плевун отрядом из 250 человек, вооруженных английским оружием. При этом потери противника составили 20 человек убитыми и 10 ранеными, а болгары обошлись без потерь. В итоге финансируемый Британией мятеж провалился. 

Сразу после окончания боев русский генерал Гурко приглашает Петко Войводу посетить Россию. В Санкт-Петербурге его принимает император Александр II, который хочет, чтобы такой выдающийся специалист по партизанской войне служил в его армии. Он награждает его Георгиевским крестом I степени, присваивает ему звание капитана и дарит имение в Киевской губернии.

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

Однако через год Войвода отказывается от сытой жизни в России, продает имение за 160 тысяч золотых рублей и возвращается в Болгарию, где надо с нуля строить новое государство и где еще не оправились после только что закончившейся войны. Но пока он находился в России, государственные должности уже поделены, и он как частное лицо поселился в Варне. Многократно публично критиковал болгарские власти, которые с 1886 года начали проводить антироссийскую политику. В результате в 1891 году Петко Войвода обвинен в подготовке покушения на премьер-министра Болгарии Стефана Стамболова, прославившегося своими действиями против интересов Российской империи. Сегодня он единственный политик Болгарии, который изображен на современных болгарских банкнотах.

Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

В ходе обыска исчезли все сбережения Войводы, а его самого 140 дней пытали в варненской тюрьме Ичкале, требуя признать выдуманную вину. Капитан вынес все мучения, вину не признал и был отправлен в ссылку в Трявну. После отстранения Стефана Стамболова от власти в 1894 году вернулся в Варну. В 1896 году занимался созданием и обучением боевых отрядов для освобождения Македонии от турецкого ига. Умер 7 февраля 1900 года в Варне.

О значении Петко Войводы для современной Болгарии рассказал руководитель Движения русофилов «Капитан Петко Войвода» Иван Иванов.

«Петко Войвода — самый яркий пример того, как человек вопреки всему всегда оставался русофилом. Он постоянно говорил о том, что Болгария должна ориентироваться на Россию, какие бы кратковременные выгоды ни приносил отказ от этого. Поражения Болгарии в двух мировых войнах подтвердили правильность его слов. К сожалению, и сегодня Болгария опять не вместе с Россией».

Новости партнеров

Новости партнеров