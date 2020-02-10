Военнослужащие НАТО почтили память капитана русской армии. Колонка Владимира Тулина

В болгарском городе Варна отметили 120-летие со дня смерти капитана русской армии Петко Войводы. В праздновании, кроме руководства города, приняли участие военнослужащие местной военно-морской базы, а также сотрудники иностранных консульств.

Юбилей национального героя Болгарии начали отмечать в 10 часов утра 7 февраля активисты движения русофилов «Капитан Петко Войвода» из Пловдива во главе с Иваном Ивановым у его памятника. Затем состоялось торжественное шествие по одной из центральных улиц Варны — бульвару Владислава Варненчика — к месту его погребения на центральном кладбище.

Там из моряков местной военно-морской базы был выстроен почетный караул. Почтить память пришли мэр города Иван Портних, начальник штаба военно-морских сил базы «Варна» капитан 1-го ранга Камен Кукуров, сотрудники генерального консульства России и почетного консульства Италии, представители общественных организаций, носящих его имя, из Софии, Пловдива и Варны. От их имени военные моряки Болгарии поднесли венки, был отслужен молебен. О жизненном пути офицера русской армии собравшимся рассказала председатель Фракийского содружества «Капитан Петко Войвода» Румяна Вылчева.

К сожалению, в России этот человек малоизвестен, несмотря на то, что всю свою жизнь он был ярым русофилом, а памятники ему стоят не только по всей Болгарии, но и в Италии и Греции. Уже в 16 лет Петко Кирков Киряков сумел сформировать отряд для борьбы с турецкими поработителями его родины после того, как те убили его брата Матю и двоюродного брата Вылчо. За 40 дней, с 6 мая по 16 июня 1861 года отряд, состоящий из семи подростков, сумел не только ликвидировать всех убийц братьев, но и разгромить отряд стражников. Только 6 января 1863 года, перебросив 130 стражников и башибузуков из соседних регионов, турки смогли уничтожить отряд и захватить Кирякова и трех его бойцов. Но по пути в тюрьму города Драма он сумел бежать и создать новый отряд партизан-гайдуков.

10 июня 1864 года он наносит поражение отрядам стражников у Момчиловой крепости и у озера Буругьол, а 19 июня в горах Сарыкая не только обращает их в бегство, но и преследует. После этого против отряда Петко Кирякова были брошены подразделения регулярной турецкой армии во главе с бинбаши (майором) Османом-агой, которые превосходили его по численности в 20 раз. Тем не менее и они были разбиты, а разъяренный губернатор в Эдирне Вали-паша отправил Османа-агу в тюрьму. Затем отряд Кирякова громит турок в горах Карлык и Шапкына, а также в окрестностях города Гюмюрджина.

За свои победы Петко Киряков заслужил у болгар прозвище Войвода. Громить турок ему помогало доскональное знание местности. Сделав залп по врагу, его бойцы не вступали в перестрелку, а отходили, прикрывая друг друга, в заранее договоренное место встречи и снова обстреливали противника. Большой урон гайдуки также наносили туркам через создание искусственных обвалов в горах.

К большому облегчению для турецких властей Войвода осенью 1864 года распускает свой отряд и отправляется в Афины — столицу уже добившейся независимости Греции, где два года обучается в военном училище. В 1866 году он отправляется в Италию, где воюет в отрядах Джузеппе Гарибальди, а затем с отрядом болгар отправляется на остров Крит, где греческое население восстало против турецкого владычества. После поражения восстания Киряков сумел вывести свой отряд с острова и вернулся в Грецию. 3 июня 1869 года он с отрядом морем возвращается в Болгарию, высадившись в устье реки Марица. В течение лета Войвода пять раз наносит поражение турецким стражникам и жандармам. Численность его отряда достигла 100 человек.

Тогда турецкие власти подкупили переселенных с Кавказа черкесов, живущих в селе Коюшепе, убить Петко Войводу. Они совершают неудачное покушение. В ответ он и его люди захватывают село, убивают все мужское население, а женщин и детей прогоняют. После этого Киряков и его отряд еще целый месяц удерживали село.

В сентябре 1871 года отряд был окружен в горах Курудаг в несколько раз превосходящими их силами жандармерии, но сумел прорваться, уничтожив 30 рядовых жандармов и юзбаши (капитана). При этом Петко Войвода потерял всего одного человека убитым. Огорченный неудачами местный правитель Тахир-бей объявляет, что за действия Войводы ответит местное болгарское население, и начинает репрессии против него. Тогда капитан переодевается в муллу, проникает в дом к Тахир-бею и предупреждает его о неизбежной смерти в случае продолжения репрессий. После этого они прекратились.

В 1872 году против отряда Петко Войводы посылаются силы турецкой армии, и снова они разбиты, а их командир Арап Хасан взят в плен. Позже он был освобожден после того, как из турецких тюрем были выпущены все соратники и друзья капитана. Турецкий управитель города Фере так сильно опасался действий болгарского отряда, что отправил его командиру письмо, в котором он назвал его самостоятельным владетелем, и приложил 6000 золотых турецких лир. Свой отряд Войвода в 1873 году назвал Первой болгарской родопской дружиной. Она имела свой устав и печать. В ней тогда воевало уже 300 болгар.

В начале 1874 года Петко Войвода с группой из 14 бойцов был несколько раз окружен турецким отрядом из 120 человек, но сумел уйти. После этого следует еще целый ряд побед над турками, в том числе в мае возле Димотишко разгромил табор (батальон) регулярной турецкой армии. Позже его дружина захватывает станцию «Дедеагач» и прерывает железнодорожное сообщение столицы Османской империи с ее европейскими провинциями. На станции Киряков штрафует на 450 лир немецкого инженера Хумберта за плохое отношение к рабочим. После того как из Стамбула против дружины выдвинуты 2000 бойцов элитных турецких войск, она уходит в горы. За голову Войводы назначена награда в 5000 турецких лир. Попытка отравить его руками грека-процентщика Калына Тома провалилась, и он казнен.

В 1875 году бои продолжаются. Победа следует за победой. Так, 30 августа Войвода был вместе с 30 болгарами атакован черкесским отрядом в 500 человек. В результате болгары убивают 31 черкеса, в том числе и их командира — юзбаши турецкой армии, а сами теряют троих убитыми и пять ранеными. Дружина Войводы проходит маршем через множества сел, уничтожает там турецкую администрацию и сжигает долговые книги.

В апреле 1876 года в Болгарии вспыхивает восстание, утопленное Османской империей в крови. Петко Войвода понимает, что теперь очередная русско-турецкая война неизбежна, и временно прекращает атаковать турок, уделив основное внимание военной подготовке своей дружины.

Боевые действия он начинает 15 марта 1877 года, нанеся тяжелые потери турецкому отряду в горной местности Чобандаг. Это почти за месяц до объявления войны Россией. Далее следуют еще девять сражений с турецкими подразделениями армии и полиции, и во всех них одержаны победы. В декабре 1877 года дружина Войводы освобождает город Мароня и удерживает его до конца войны. К сожалению, по условиям мирного договора Мароня остается во владениях турецкого султана, и 9 марта 1878 года болгарские бойцы покидают город.

В это время бывший британский консул в Варне полковник Станислас Сенклер с целью пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора организует мятеж мусульманского населения в Родопы. До июня 1879 года дружина Войводы водит бои с мятежниками вместе с русской армией. Семь раз болгары принимают бой с многократно превосходящим их противником и наносят ему потери в несколько раз больше, чем теряют сами. 21 мая 1878 года Киряков сумел всего с девятью бойцами не допустить захвата села Плевун отрядом из 250 человек, вооруженных английским оружием. При этом потери противника составили 20 человек убитыми и 10 ранеными, а болгары обошлись без потерь. В итоге финансируемый Британией мятеж провалился.

Сразу после окончания боев русский генерал Гурко приглашает Петко Войводу посетить Россию. В Санкт-Петербурге его принимает император Александр II, который хочет, чтобы такой выдающийся специалист по партизанской войне служил в его армии. Он награждает его Георгиевским крестом I степени, присваивает ему звание капитана и дарит имение в Киевской губернии.

Однако через год Войвода отказывается от сытой жизни в России, продает имение за 160 тысяч золотых рублей и возвращается в Болгарию, где надо с нуля строить новое государство и где еще не оправились после только что закончившейся войны. Но пока он находился в России, государственные должности уже поделены, и он как частное лицо поселился в Варне. Многократно публично критиковал болгарские власти, которые с 1886 года начали проводить антироссийскую политику. В результате в 1891 году Петко Войвода обвинен в подготовке покушения на премьер-министра Болгарии Стефана Стамболова, прославившегося своими действиями против интересов Российской империи. Сегодня он единственный политик Болгарии, который изображен на современных болгарских банкнотах.

В ходе обыска исчезли все сбережения Войводы, а его самого 140 дней пытали в варненской тюрьме Ичкале, требуя признать выдуманную вину. Капитан вынес все мучения, вину не признал и был отправлен в ссылку в Трявну. После отстранения Стефана Стамболова от власти в 1894 году вернулся в Варну. В 1896 году занимался созданием и обучением боевых отрядов для освобождения Македонии от турецкого ига. Умер 7 февраля 1900 года в Варне.

О значении Петко Войводы для современной Болгарии рассказал руководитель Движения русофилов «Капитан Петко Войвода» Иван Иванов.