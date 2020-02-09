Сирия, 9 февраля. Более 600 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки. Активизировались перестрелки между САА и исламистами на западе Идлиба. Саперы САА уничтожили 29 взрывоопасных предметов в Даръа и Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: арестовали нескольких подозрительных лиц на восточном берегу Евфрата к северу от Дейр-эз-Зора; уничтожили 29 взрывоопасных предметов в Дамаске и Даръа; обстреляли позиции исламистов в западной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: оказалась под ударом ВВС Сирии на западе Алеппо и на востоке Идлиба.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: сообщил о возвращении в Сирию более 600 человек.

Провинция Алеппо

На западе провинции не прекращают работу ВВС Сирии. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), сирийские военные самолеты были замечены в зонах дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры»1*** и союзных ей бандформирований в районе населенных пунктов Зарба и Канатир. Сведения о нанесенном боевикам уроне в живой силе или технике пока уточняются.

Между тем военный источник в Twitter (holypolitic) опубликовал видеозапись, на которой запечатлен ближний бой между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками на линии фронта. В ходе вооруженного противостояния один из джихадистов был уничтожен.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали территорию населенного пункта Аль-Хуссейния к северу от административного центра провинции. Проведенные обыски привели к аресту нескольких лиц, подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства»1. Поскольку деревня находится на восточном берегу Евфрата, сюда могли пробраться преступные элементы из районов, оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Напомним, в зоне контроля курдских боевиков нередко отмечаются вылазки джихадистов ИГ1, действующих в составе «спящих ячеек». Так, в первой половине дня террористы заявили об атаке на патруль Рабочей партии Курдистана (РПК) в Хаджине.

Провинция Даръа

На официальном Facebook-канале Минобороны РФ (mod.mil.rus) появились новые данные российского Центра по примирению враждующих сторон о числе беженцев, вернувшихся на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) за сутки. Стало известно о прибытии 134 человек из Ливана и 503 сирийцев из Иордании. Как известно, многие мирные жители вынужденно покинули родные населенные пункты после их оккупации боевиками вооруженной оппозиции. Однако благодаря зачистке обширных территорий на юго-западе САР весной-летом 2018 года, ежедневно в страну возвращаются сотни гражданских лиц.

В Даръа и соседнем Дамаске продолжаются работы по зачистке территории от следов военного присутствия боевиков. По информации ЦПВС, саперы инженерных подразделений САА выполняли задачи по разминированию местности в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра, а также в городе Дума в Восточной Гуте. Результатом стало уничтожение 29 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Над оккупированными боевиками районами Идлиба возобновились вылеты ВВС Сирии. По данным новостного портала Step News Agency, сирийские вертолеты нанесли удары по военным объектам радикалов недалеко от населенного пункта Маарет ан-Наасан.

В то же время вспыхнули вооруженные стычки на западе провинции недалеко от границы с соседней Латакией. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по позициям джихадистов в районе Джиср аш-Шугура, передает интернет-портал Aleppo Media Center. Информация о потерях исламистов в живой силе или технике пока формируется.

Между тем военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) заявляет о том, что Турция разместит еще один наблюдательный пункт на высоте Тель-Динит. Напомним, в первой половине дня также поступали данные о строительстве блокпоста у населенного пункта Кминас.

1 Организация запрещена на территории РФ.