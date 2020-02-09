Вашингтон, 9 февраля. Глав Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о худшей работе в своей жизни. Оказалось, что миллиардер в юности успел поработать на лесопилке.

Воспоминаниям о нелегкой юности Маск предался в эфире подкаста Third Row Tesla, пишет газета «Известия». По словам изобретателя, до 17 лет он жил в ЮАР, а потом переехал в Канаду. Там он сначала работал на ферме в Монреале, а потом устроился на лесопилку в Ванкувере.

В его обязанности входила чистка котла в местной котельной. Самое опасное в этом процессе было то, что Маску приходилось пробираться через узкий тоннель и забирать мусор и нагретый песок из котла. В этом тоннеле, по его словам, человека могло легко заблокировать, но при этом очень неплохо платили: «В два раза больше, чем в других местах».