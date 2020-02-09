Украина повысила призывной возраст до 20 лет

Киев, 9 февраля. Украина повысила возраст, по достижению которого граждане обязаны пройти военную службу, до 20 лет. Об этом сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Глава Минобороны заявил, что в текущем году призыв будет обязательным только с 20 лет, а с 18 — на добровольной основе.

«В этом году с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19 — исключительно с согласия призывников», — отметил Загороднюк.

Он также сообщил, что ведомство уже разослало соответствующие указания в областные государственные администрации.

По его словам, призывники не будут участвовать в проведении силовых операций в Донбассе.

Ранее воевавший в Донбассе гражданин Германии раскритиковал украинскую армию, заявив, что вооруженные силы страны погрязли в трусости и лицемерном пафосе. Самого же главу министерства обороны наемник назвал «напыщенным жлобом».

По его мнению, единственное, на что способны сейчас ВСУ — это «принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов». Бывший контрактник заявил, что украинская армия превратилась в «отрыжку совкового рабства», а стремление военного руководства страны вступить в НАТО и ввести в вооруженных силах военные стандарты альянса вызывают лишь «брезгливое недоумение», передавало Федеральное агентство новостей.