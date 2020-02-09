Манукяна заподозрили в дурном влиянии на Бузову

Москва, 9 февраля. Новый возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян может подбивать звезду на некрасивые и даже откровенно мошеннические поступки.

В дурном влиянии на певицу Манукяна заподозрила «Желтая газета». По данным издания, именно после того, как Ольга стала общаться с Давидом, она без угрызений совести стала «кидать» своих друзей: кого-то на интервью, а кого-то даже на деньги. Так, к примеру, она пообещала интервью блогеру Иде Галич, но в итоге все отменила, сославшись на внезапные «проблемы с голосом». При этом эти проблемы не помешали ей пообщаться с журналистами одного из телеканалов.

Издание выдвинуло версию, что в такой перемене в поведении Бузовой виноват Манукян. Сам он, как напоминает «Желтая», проворачивал сомнительные операции с недвижимостью в прошлом, а также не брезговал рекламировать незаконные букмекерские конторы.

Напомнила газета и проекте Бузовой по созданию собственной криптовалюты «бузкоин». Несмотря на то, что идею завернули еще на старте, певица успела собрать инвестиции в размере 20 млн рублей. Удивительно, что никто из вкладчиков не подал на нее в суд за невозвращенные средства.

Еще один скандал с участием Бузовой произошел в прошлом году при розыгрыше элитного автомобиля. Конкурс певица проводила среди своих подписчиков в Instagram. Правда, средства на иномарку собирали другие блогеры, которым Ольга пообещала прирост подписчиков. В итоге розыгрыш оказался аферой, а все поверившие певице остались у разбитого корыта.