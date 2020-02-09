Зараженная коронавирусом жительница Китая родила здорового ребенка

Москва, 9 февраля. Беременная женщина, которая заразилась коронавирусом, родила здорового малыша. Об этом сообщает DXY.cn.

Жительницу Китая положили в больницу еще в конце января на 38-й неделе беременности. В тот же день медики приняли решение провести кесарево сечение. У женщины родилась совершенно здоровая девочка. Врачи несколько раз проверяли ребенка на наличие коронавируса, однако все тесты были отрицательными.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Предполагается, что Всемирная организация здравоохранения даст название вирусу чуть позже на основе международной статистической классификации болезней.

Украинец, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заразился китайским коронавирусом. Как говорится в сообщении министерства здравоохранения, труда и благосостояния островного государства, судно в настоящее время находится рядом с портовым городом Йокогама на карантине.