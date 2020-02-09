Поклонники Бузовой заподозрили ее в тайной свадьбе с Манукяном

Москва, 9 февраля. Поклонники певицы Ольги Бузовой внимательно следят за развитием романа звезды с блогером Давидом Манукяном. Возлюбленный певицы подогрел слухи о готовящейся свадьбе, продемонстрировав кольцо, похожее на обручальное.

Блогер показал видео из студии звукозаписи. Фанаты пары заметили на безымянном пальце Манукяна кольцо. Блогер любит ювелирные украшения и иногда демонстрирует новинки, но на безымянном пальце еще украшения не носил.

Поклонники засыпали Бузову и Манукяна вопросами. Фанаты заподозрили, что знаменитости могли сыграть тайную свадьбу.

«Получается, все уже состоялось?» ― написал пользователь.

«А что это у нас такое на пальце красуется?» ― удивился комментатор.

«Посмотрите, они скрыли от нас торжество», ― возмутился фанат.

Ранее фанаты посоветовали набравшей вес Бузовой сделать тест на беременность. Певица пожаловалась в Instagram на необычное самочувствие ― она призналась, что в последнее время набрала в весе, ей постоянно хочется есть и спать. Запись Бузовой вызвала бурную реакцию у фанатов. Поклонники один за другим стали оставлять комментарии, в которых предположили, что звезда находится в «интересном» положении.

Стоит отметить, что предположения о беременности Бузовой появились еще несколько недель назад. Ранее пользователи Сети обратили внимание на размер груди Бузовой, когда она отдыхала в Таиланде со своим новым возлюбленным блогером Давидом Манукяном. На кадрах фанаты Бузовой заметили не только увеличившуюся грудь, но и округлившийся живот.