Самбурская удивила подписчиков откровенным нарядом с кисточками на груди

Москва, 9 февраля. Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлена подготовка к съемкам нового клипа. Откровенный наряд артистки с кисточками на груди удивил подписчиков.

На записи можно увидеть, как актриса позирует фотографу.

«О, красотень, чуть-чуть ниже голову», — слышится из-за кадра.

Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид артистки, а особенно на бюстгальтер с кисточками.

«Мальчики будут в экстазе! И девочки тоже», «Ого, кровь с молоком! Шикардос!», «Какая вау вау Мулен Руж», «Настоящая, сочная, а не скелет с силиконом», «Весна наступила досрочно», «Русская Дита фон Тиз», — так прокомментировали пост поклонники артистки.

Однако, другие пользователи не оценили наготы Самбурской, а некоторые даже обвинили ее в двойных стандартах.

«Ха-ха, а когда-то стебалась над голыми девицами в Instagram. Правильно, тебе тоже надо зарабатывать», — отметил один из подписчиков.

Ранее Самбурская сообщила о расставании с молодым человеком. После этого актриса решила провести ночь в столичном клубе, «пообещав танцевать до упаду, потеть и худеть», передавало Федеральное агентство новостей.