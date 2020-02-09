Лобода разозлила поклонников фото содранной мозоли

Киев, 9 февраля. Украинская певица Светлана Лобода разозлила подписчиков своими жалобами на нелегкую работу. В ответ ей предложили рассказать об этом шахтерам.

Волной критики артистку накрыло после поста в Instagram, где она опубликовала фото своей стопы с мозолями. В описании к фото Лобода рассказала о своем напряженном графике.

«Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление <…> Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?» — поинтересовалась она.

Вишенкой на торте стала ее жалоба, что после возвращения домой она несколько часов не могла поднять руки и ноги. Однако вместо сочувствия пользователи одарили ее порцией язвительных комментариев.

«На стройке не работали, там мозоли побольше», «Шахтерам и спасателям покажите вашу мозоль, они оценят», «Ну, это только такое профессионалы, как вы, так работают. Остальные с легкостью выходят на сцену, два притопа, три прихлопа. И на этом все», — с сарказмом написали подписчики артистки.

Были и те, кто задал Лободе встречные вопросы.

«За спасибо работаете?» — с иронией поинтересовалась deula197621. «А любая другая профессия привлекательно легкая за меньшие деньги?» — с возмущением спросила oxanalashmaker.

Ее негодование разделила nikulina5160.

«А вы думаете, профессия шахтера легче?» — обратилась она к певице.

Правда, Лобода выпады комментаторов оставила без внимания.