Задравшая выше головы ногу Лобода продемонстрировала нижнее белье

Москва, 9 февраля. Популярная певица Светлана Лобода задрала ногу выше головы и продемонстрировала нижнее белье. Провокационный снимок она опубликовала в историях в своем Instagram.

Фотография была сделана во время съемок Big Love Show. Лобода, видимо, забыла, что выступает в юбке и высоко задрала ногу. Интересно, что через час после публикации фотографии Лобода выложила более приличный снимок с табличкой «цензура», прикрывающей нижнее белье звезды.

Ранее Лобода восхитила подписчиков идеальной фигурой. Она доказала, что может не пользоваться фотошопом, публикуя снимки в социальных сетях. В своем Instagram 37-летняя звезда и мать двоих детей разместила видео в купальнике, на котором продемонстрировала стройную фигуру. Многие написали, что Лобода выглядит идеально. Однако звезда нередко пользуется фоторедакторами. В декабре она опубликовала снимок, на котором поклонники нашли «шестой палец» на ее ноге и обвинили ее в использовании фотошопа.

Многие пользователи Сети восхищаются внешностью Светланы Лободы. Певица в эфире программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным на Первом канале раскрыла секрет своей соблазнительности. Она подчеркнула, что секретом «мягкой сексуальности» для нее стало материнство.