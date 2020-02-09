Порошенко потратил более 26 тысяч евро на каникулы во Франции

Киев, 9 февраля. Бывший президент Украины Петр Порошенко отдохнул на широкую ногу во Франции. Лидер партии «Европейская солидарность» потратил 712 тысяч гривен (более 26 тысяч евро) за каникулы.

Согласно обнародованным данным в Едином реестре электронных деклараций, пятый президент Украины потратил за каникулы 712 038 гривен (26 474 евро). Изменения в декларацию внесены 5 февраля.

В документе отмечается, что 28 января Порошенко оплатил туристические услуги во Франции на сумму в 514,6 тысячи гривен, а 5 февраля — еще 197,4 тысячи гривен. При этом доход экс-президента Украины составил 547 тысяч гривен от процентов по депозиту в Международном инвестиционном банке.

Накануне стало известно, что Порошенко стал фигурантом еще двух уголовных дел. В Единый реестр досудебных расследований Украины были внесены «сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования» по статьям «Присвоение, растрата имущества» и «Легализация доходов, полученных преступным путем». В конце января Госбюро Украины расследований обнародовало перечень уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Ведомство осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным делам.