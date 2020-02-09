Сотрудница НТВ Путятина заявила об угрозах после скандала с дочерью Успенской

Москва, 9 февраля. Сотрудница телеканала НТВ Алина Путятина заявила об угрозах в свой адрес после скандального выпуска программы «Звезды сошлись», в котором дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина откровенно высказалась об отношениях со своей матерью.

По словам журналистки, ее мужу позвонил неизвестный, представившись частным детективом.

«Они сказали, что знают наш адрес. Это было похоже на угрозу. Сказали: «Мы до вас доедем», — сообщила Путятина.

Она также добавила, уже установлена личность звонившего.

«Это некий Максим Борода. Работает парикмахером», — отметила сотрудница НТВ.

Путятина заявила, что Плаксина сама позвонила ей первой, попросив о помощи.

«Таня в тот момент была очень подавлена. Она сказала, что заперта в туалете и что мама ее хотела задушить. Она вызвала полицию, но полиция сразу уехала от них», — рассказала девушка.

Сотрудница телеканала направилась домой к Успенской, однако певица заявила, что «у них все хорошо».

«Через день Татьяна вышла на связь и сказала, что сбежала из дома. Мы пытались позвать Успенскую на программу, но она отказалась», — поделилась Путятина.

Ранее певица Маша Распутина назвала дочь Успенской невменяемой. Исполнительница, которая сама имеет тяжелый опыт общения со своими детьми, недоумевала из-за того, что Плаксина осуждала свою собственную мать, передавало Федеральное агентство новостей.