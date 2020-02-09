Комедия «Холоп» стала первым российским фильмом, собравшим 3 млрд рублей

Москва, 9 февраля. Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрала в российском прокате три миллиарда рублей. Соответствующая сумма указана на официальном сайте единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС).

Кинокартина стала самой кассовой за всю историю проката. Таким образом, комедия расположилась между «Аватаром» Джеймса Кэмерона и «Движением вверх» Антона Мегердичева.

Фильм вышел «Холоп» на экраны 26 декабря. Сюжет строится вокруг молодого «мажора», роль которого исполнил Милош Бикович. Он после аварии попадает в прошлое — Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители. По их мнению, такой опыт поможет переосмыслить свое поведение. В искусственным образом сформированном окружении он становится простым холопом, учится на своих ошибках и «превращается» в достойного и хорошего парня.

В комедии также снимались известные российские актеры, в том числе Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова, Олег Комаров.