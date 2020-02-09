Уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Усинске

Усинск, 9 февраля. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после жесткой посадки пассажирского самолета в Усинске. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным следствия, при посадке Boeing ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. В момент ЧП на борту самолета находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы. Никто не пострадал.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В UTair, в свою очередь, считают, что аварийная посадка произошла из-за резкого непрогнозируемого сдвига ветра. Кроме того, представители перевозчика указали на то, что при посадке самолета 9 февраля в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS, а также не работали огни подхода к ВПП.