Разуваев объяснил, почему Белоруссия согласилась на условия России по нефти

Белоруссия продолжит, как и прежде, закупать российскую нефть, но теперь — без скидок. Минск согласился получать черное золото по мировым ценам. По словам заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, отказ Москвы снизить цену объясняется невозможностью административного регулирования нефтяного рынка. Тем не менее, по сравнению с другими альтернативами, предложенная Россией цена все равно остается самой выгодной для Белоруссии, поэтому Белоруссия и согласилась с условиями РФ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель информационно-аналитического центра компании «Альпари» Александр Разуваев.

«После анализа рынка белорусы поняли, что стоимость нефти у альтернативных поставщиков будет намного выше, — сказал собеседник ФАН. — Например, если бы США, как и обещали, взялись бы обеспечивать потребности нашего соседа в «черном золоте» на 100%, то трудно даже представить, во сколько бы это обошлось Минску, учитывая включенные транспортные расходы через Атлантику».

Разуваев вспомнил, что похожая ситуация произошла в 2007 году: тогда Белоруссия заказала танкер нефти у Венесуэлы. Он настолько влетел в копеечку государственному бюджету, что Минск надолго забыл про заокеанские энергоресурсы.

«Теперь мы могли видеть некие эксперименты с норвежской нефтью — но она тоже оказалась слишком дорога. К тому же два белорусских нефтеперерабатывающих завода слишком заточены под нашу нефть марки Urals (сернистую и тяжелую) — с другими сортами «черного золота» могли бы возникнуть проблемы. Конечно, все решаемо, но тут опять встает вопрос денег», — сказал экономист.

По мнению аналитика, хорошим ходом для властей Белоруссии может стать продажа этих НПЗ в обмен на доли в российских нефтяных компаниях, таких как «Роснефть» или «Газпромнефть», которые с большим удовольствием их бы приобрели.

«Тогда бы эти НПЗ вошли бы в производственные цепочки наших холдингов, а Белоруссия, если бы захотела, легко продала бы полученные акции с большой прибылью для себя — или просто получала бы с них дивиденды. Для сравнения, сбыть с рук НПЗ намного сложнее — придется почти год искать на него покупателя. Но, видимо, в Минске пока не готовы к таким рыночным реформам», — сказал Разуваев.

Прекращение же продаж нефти по льготным ценам обусловлено экономической и политической ситуациями как в РФ, так и по всему миру, уверен собеседник ФАН.