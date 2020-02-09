Зеленский заигрывает с нацистами, которые уничтожали его предков. Колонка Голоса Мордора

«Господин назвал меня любимой женой!» — помните эту крылатую фразу из легендарного фильма? Вот и пан президент Украины Владимир Зеленський произнес нечто подобное, вернувшись из Ватикана. А дословно он сказал следующее: «Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе».

Удивительно то, что подобное мы уже слышали. От предыдущего президента Украины, пана Петро Порошенко. Тот тоже как-то пафосно заявил: «Я президент мира!» Уровень, конечно, не такой, как у Зеленского. У него, можно сказать, ярлык «президента мира» от самого папы римского, но существенно это ничего не меняет. Мы все прекрасно помним, каким «президентом мира» был Порошенко. Именно при нем война в Донбассе достигла самой горячей своей фазы и превратилась в затяжную. Именно при Порошенко украинская артиллерия обстреливала города и села ДНР и ЛНР, превращая их в руины. Именно при Порошенко в Донбассе были убиты тысячи мирных жителей, в том числе стариков, женщин и детей. Аллея ангелов в Донецке с памятником, который разрывает сердце, появилась именно в результате этого «мирного президентства» Порошенко.

Но надо признать, что Зеленский не отстает от своего предшественника. Количество обстрелов при нем даже увеличилось, люди продолжают гибнуть. Одновременно с этим украинский глава, как и Порошенко, постоянно твердит о стремлении к миру и готовности выполнить Минские соглашения. Те самые, которые были подписаны Киевом несколько лет назад и для выполнения которых не было сделано абсолютно ничего.

Правда, сейчас Зеленский уже заявляет, что минские договоренности в той форме, в которой они были подписаны, страну не устраивают и в них необходимо внести поправки. В частности, первичной должна быть передача границы Донбасса с Россией под контроль Украины, а также необходимо присутствие миротворцев ООН, причем не на линии разграничения, а во всем Донбассе. Порошенко когда-то заявлял то же самое, ничего нового. План, конечно, хитрый — с помощью миротворцев устроить в республиках настоящий геноцид, подобный тому, что Хорватия устроила в Сербской Краине, кстати, тоже под прикрытием миротворцев ООН, которые пальцем не ударили для защиты мирного сербского населения. Мы отлично помним страшные кадры с многотысячными колоннами сербских беженцев, спасающихся от уничтожения. Украинское руководство мечтает о таком же сценарии для Донбасса, но только этим мечтам никогда не суждено стать реальностью. Потому что Минские соглашения уже написаны, подписаны Украиной и менять их Россия не разрешит. Даже несмотря на уговоры Франции и Германии.

С одной стороны, Зеленского можно понять — «Минск» для той Украины, которая есть сейчас, практически невыполним. Для того, чтобы он был исполнен, необходимо поменяться самой стране и провести огромную «домашнюю работу», в частности, по денацификации. Но Зеленский увлеченно заигрывает с нацистским крылом украинского политикума и является для них вполне рукопожатным персонажем. В конце концов, он не препятствует героизации нацистских преступников, именами которых называют улицы и которым ставят памятники, а в Верховной раде, где доминирует фракция партии Зеленского «Слуга народа», прошли бандеровские чтения. Это совершенно не смущает пана президента, который, к слову, является представителем народа, что массово уничтожался во время нацистской оккупации Украины этими самыми бандеровцами. Наверное, тут стоит сказать «ничего личного, просто бизнес».

Высказывания насчет имиджа «президента мира Зеленского в Европе» — это, конечно же, ложь. Но ложь не только со стороны украинского главы, но и со стороны европейских политиков, которые усиленно подыгрывают ему в его лжи. Они, прекрасно видя, что из Минских соглашений Киевом ничего не выполняется, выдают за большие свершения в деле установления мира развод войск от линии соприкосновения в двух местах да обмены пленными. Все это — не более чем имитация выполнения минских договоренностей. Но европейские лидеры, теперь включая и папу римского, хлопают Зеленского по плечику и говорят: «Гуд-гуд, Вольдемар!», прямо как в старом анекдоте. А в итоге в невыполнении «Минска» снова обвинят Россию, которая и не должна их выполнять, так как является всего лишь гарантом.

В соглашениях прописан один самый главный и ключевой пункт, без которого бесполезны все остальные действия. Это диалог центральной украинской власти с руководством республик Донбасса. Это краеугольный камень, без которого невозможно решить ни один значимый вопрос, в том числе и установление устойчивого мира в зоне конфликта. Но украинские лидеры, включая и Зеленского, открыто заявляют, что на подобные переговоры они не пойдут никогда. Только на Западе делают вид, что этого не замечают. Даже Франция и Англия, которые участвовали в разработке Минских соглашений и чьи подписи под ними стоят. Франция и Англия, которые сами утвердили этот пункт как один из ключевых. И вместо того, чтобы признать очевидное и надавить на Украину для выполнения этого пункта, продолжаются бесконечные ложь и лицемерие.