Власти Челябинской области закроют карантинный пункт для граждан КНР

Челябинск, 9 февраля. Власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный пункт для китайских граждан в деревне Ужевка, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В понедельник будет принято межведомственное решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, так как это предписано Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве отметили, что доставленных в карантинный пункт шестерых граждан Китая перевезут в другое место. Их распределят в стационары, врачи продолжат наблюдать за ними еще 14 дней.

Решение было принято на фоне беспокойства местных жителей из-за того, что карантинный центр находится рядом с жилыми домами и социальными учреждениями.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число людей, заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае, превысило 37,1 тысячи человек, 811 человек скончались. Более 2,6 тысячи заболевших считаются выздоровевшими.