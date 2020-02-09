Госдеп рассчитывает «реинтегрировать Донбасс» с помощью ПЦУ

Госдеп США имеет большие планы на так называемую «Православную церковь Украины», заявил в интервью Федеральному агентству новостей киевский православный эксперт Дмитрий Скворцов. По его мнению, тот факт, что госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита 31 января больше времени уделил встрече с главой ПЦУ Епифанием, чем с президентом Украины, — явный сигнал Владимиру Зеленскому о том, что пора вернуться к государственной поддержке раскольников. К слову сказать, Епифаний не раз уже жаловался на то, что суды на Украине «тормозят» процесс перехода православных общин из канонической Украинской православной церкви в ПЦУ.

Ранее было объявлено о создании некоего «митрополичьего фонда ПЦУ», который при поддержке Госдепа США будет реализовывать проекты по реинтеграции Донбасса. По этому поводу представитель отдела внешнецерковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что налицо применение американцами двойных стандартов.

«Нашу церковь часто обвиняют в том, что Москва якобы платит нам деньги, хотя этому нет ни одного доказательства. А тут Америка готова платить деньги ПЦУ абсолютно открыто и бесцеремонно — и ничего!» — заявил о. Николай в интервью «Союзу православных журналистов».

По его мнению, озвученные договоренности о реализации совместных проектов США и «Митрополичьего фонда ПЦУ» — явное подтверждение того, что американцы собираются спонсировать раскольников на Украине.

Стратегия США понятна: если Донбасс не удалось за шесть лет «вернуть на Украину» с помощью запугивания и варварских обстрелов, надо попытаться сделать это через некие гуманитарные проекты людей в рясах, выдающих себя за священников.

Впрочем, по мнению экспертов ФАН, на данный момент шансов реализовать эту стратегию практически нет.

«На сайте ПЦУ написано о том, что Помпео и Епифаний договорились о сотрудничестве и контактах в развитии деятельности по защите прав человека, — говорит Дмитрий Скворцов. — Дело в том, что Епифаний и его спикеры постоянно жалуются Госдепу, что на «оккупированных территориях» Украины, мол, подвергаются дичайшим гонениям сторонники ПЦУ».

Хотя на самом деле, уверен он, это ложь. Известно, например, что свободно дают проводить службы в Симферополе так называемому епископу ПЦУ Клименту.

«А в не контролируемой Киевом части Донбасса не может быть никаких гонений на сторонников ПЦУ, просто потому что их там нет».

Украинцы, которые из принципа не хотят в каноническую Украинскую православную церковь, выехали из ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. С другой стороны, еще с советских времен в Донбасс переселили немало выходцев с Западной Украины, которые симпатизируют Униатской церкви.

«И вот как раз униаты довольно активно ведут себя, в частности, на той территории Донбасса, которая контролируется Киевом. Поэтому для новосозданной ПЦУ в Донбассе просто нет «потребителей». Все души «разобраны» без нее. Так что Епифанию логичнее жаловаться Госдепу на папу римского и на униатов, которые отбирают у него хлеб», — продолжает православный эксперт.

По его мнению, парадокс в данном случае в том, что как раз у Госдепа наметилось противостояние с Ватиканом.

«Скорее всего, это конкуренция, поскольку Госдеп хотел бы единолично править глобальным миром. Поэтому, возможно, он видит в ПЦУ некий инструмент для того, чтобы уязвить Ватикан на территории Украины», — предполагает Скворцов.

В свою очередь, в ПЦУ вряд ли верят, что смогут интегрировать Донбасс гуманитарными проектами и непрестанными молитвами.

«На самом деле, ПЦУ просто стремятся получить деньги под любым предлогом. Если дают «на реинтеграцию Донбасса» — надо брать».

В вотчине Епифания сейчас просто острый кризис финансирования, отметил эксперт.

«Господин Денисенко по прозвищу Филарет, выйдя из ПЦУ, лишил эту структуру большей части доходов. На него завязаны денежные потоки, которые прежде шли на не признанный никем «Киевский патриархат». Владимирский собор в Киеве, который приносит больше всего доходов, также остался за Филаретом», — уверен собеседник ФАН.

По его словам, у ПЦУ сейчас единственный серьезный источник дохода — известный на российском пивном рынке пивовар Андрей Мацола.

«Епифанию и ребятам из его окружения явно не хватает этих «пивных» денег, поскольку необходимо везде ездить и представлять себя на международном уровне, устраивать банкеты, справлять годовщины «хиротонии» главы ПЦУ. Поэтому «распилить» денежки Госдепа сейчас будет весьма кстати», — иронизирует Скворцов.

По его мнению, вся «реинтеграция Донбасса» закончится тем, что на подконтрольной Киеву территории построят 1-2 храма, у которых не будет прихожан.

Схожей точки зрения придерживается директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

«Зная настроения людей в ДНР и ЛНР ко всему, что исходит от Украины, я могу заранее уверенно сказать, что все попытки ПЦУ переманить на свою сторону православных обречены на провал», — говорит он.

По словам эксперта, в Донбассе живут неглупые люди и они понимают, что под видом псевдоцерковной, по сути, политической структуры под названием «Православная церковь Украины» киевский режим решает свои задачи.

«Поэтому зеленого света в донбасских республиках пэцэушники не получат. Хорошо, что появилась информация об их планах сотрудничать с Госдепом. Предупрежден — значит вооружен», — подчеркнул Попов.

Кроме того, как раз события 2014-го и последующих годов подняли авторитет многих священников канонической Украинской православной церкви в Донбассе на территории, контролируемой ДНР и ЛНР, поскольку они вместе с прихожанами переживали все опасности и трудности. Вместо них звать каких-то украинцев в рясах в Донбассе вряд ли найдутся желающие, считает собеседник ФАН.

«Что касается оккупированной ВСУ части Донбасса, то мне неизвестны факты деятельности ПЦУ на этой территории, хотя я довольно тесно общаюсь со многими друзьями и родственниками, оставшимися на той стороне. Зато знаю, что с 2014 года на священноначалие канонической УПЦ здесь идет давление», — утверждает политолог.

По его словам, священников, не толерантных к бандеровскому киевскому режиму, обладавших авторитетом у прихожан, под давлением киевского режима заменяют на бывших участников АТО, принявших сан.

«Насколько я знаю, к таким «попам в вышиванках» мало кто ходит из православных жителей Донбасса. Разве что те украинские военные, кто стрелял и продолжает стрелять в жителей ДНР и ЛНР».

В будущем, если не предпринимать мер, ситуация может измениться. Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что уровень пророссийских настроений на оккупированной бандеровским режимом части Украины снизился.

«Идет информационная обработка населения, особенно молодежи. Украинские неонацисты, например, из «Корпуса Билецкого», надо признать, действуют эффективно», — сетует собеседник ФАН.

По его словам, в России нет серьезных научных центров, изучающих Украину, украинскую ментальность.

«Например, в Южном федеральном университете я в 2008 году создал Центр украинистики. После того, как меня оттуда уволили в 2010 году, вот уже 10 лет в этом ведущем научно-образовательном центре юга России украинской проблематикой никто не занимается. И это у границ страны, которая считает нас агрессором. В результате враг получает новых сторонников даже на традиционно пророссийских территориях, а порой и в самой России», — говорит Попов.

Тем не менее по-прежнему большая часть жителей Донбасса резко негативно относятся к киевскому режиму.

«Я бы даже сказал, что Украину в Донбассе ненавидят. Причем по обе стороны разграничения. Знаменитое интервью жителя города Рубежное на подконтрольной Киеву территории показывает реальное положение вещей. То есть усиленная украинизация дает обратный эффект. Если раньше люди благодушно относились, например, к мове и вышиванкам, то теперь они вызывают отторжение».

Впрочем, для ПЦУ главный вопрос отнюдь не в том, удастся или нет «интегрировать Донбасс» с помощью американских денег. Гораздо больше главу раскольников Епифания, как следует из его ответов на пресс-конференции, посвященной годовщине «хиротонии», беспокоит, что число сторонников ПЦУ на Украине не только не растет вопреки оптимистичным прогнозам, но и сокращается. Вернее сказать, раньше это число было дутым, что теперь становится очевидным.

«Будучи президентом Украины, Петр Порошенко с помощью административного ресурса, неонацистских формирований или прибегая к хитрости попытался перетащить в ПЦУ некоторые общины канонической Украинской православной церкви», — констатирует Скворцов.

И теперь, когда пресс со стороны государства ослаб, эти общины подают судебные иски с требованием отменить фальшивые переходы в ПЦУ.

«А поскольку государство в лице судей иногда и впрямь отменяет эти незаконные решения, то Епифаний и жалуется на несправедливость, как он ее понимает», — отметил собеседник ФАН.

По его мнению, представитель ПЦУ исподволь требует от украинского государства, чтобы оно помогало ему «гнобить» УПЦ, как это было при Порошенко. Дескать, раз государство помогало создавать ПЦУ (то есть Госдеп руками Порошенко и патриарха Варфоломея), то теперь должно помогать давить «конкурентов» этой новосозданной структуры.

Ясно, что тут стремления ПЦУ и Госдепа совпадают.

«То, что Майкл Помпео провел больше времени с Епифанием, чем с Зеленским, — факт говорящий, — считает Дмитрий Скворцов. — Это говорит, что Помпео очень сильно намекает Зеленскому, какую ему церковь поддерживать».

А поскольку украинский президент — фигура крайне зависимая и несамостоятельная, велика опасность, что он поддастся давлению и откажется от своей позиции невмешательства в церковные дела.