Гимнастка Соколова впервые с сентября 2019 года выступила на соревнованиях

Москва, 9 февраля. Российская гимнастка Александра Соколова впервые выступила с сентября 2019 года.

Четырехкратная чемпионка мира по гимнастике вышла на ковер в рамках гала-концерта, который является завершением московского этапа Гран-при. В прошлый раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в сентябре 2019 года, выступив на Кубке вызова в португальском Портимао.

Напомним, СМИ опубликовали информацию, что Солдатова пыталась покончить с собой, после чего была госпитализирована в НИИ Склифосовского. Вначале тренер спортсменки Анна Дьяченко опровергла эти сообщения.

Позже сама Солдатова записала видеообращение, в котором объяснила, что получила повреждение случайно во время приготовления пищи, а в больницу обратилась, чтобы ей профессионально обработали рану. Также она призвала не публиковать непроверенную информацию.

Ранее Солдатова призналась, что страдает от булимии. По ее словам, расстройство мешает ей полноценно тренироваться в течение последних двух лет. Она также выразила благодарность своим наставникам за помощь, которым она не сразу рассказала о проблеме.

«Они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», — сообщила спортсменка.

Кроме того, она отметила, что булимия — «это очень страшная болезнь», передавало Федеральное агентство новостей.