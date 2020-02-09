Самолет British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время из-за шторма

Нью-Йорк, 9 февраля. Пассажирский самолет авиакомпании British Airways смог преодолеть маршрут из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое время.

По информации газеты The Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за 4 часа 56 минут. Это самый настоящий рекорд для дозвуковых самолетов. Пассажирский лайнер достиг скорости в 800 миль/час или 1200 км/ч. Это произошло благодаря сильнейшему попутному ветру, который был вызван штормом «Сиара», пришедшим в Великобританию со стороны Северной Америки.

В авиакомпании отметили, что приоритетом British Airways является безопасность экипажа и пассажиров, а не рекорды.

«Однако наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Великобритании бушует шторм «Сиара», который нарушает нормальное функционирование общественного транспорта. Кроме того, зафиксированы перебои в подаче электроэнергии. По последним данным, десятки рейсов в аэропортах страны отменены.