Полиция Лиона задержала мужчину с мачете возле метро

Лион, 9 февраля. Полиция французского города Лион задержала вооруженного мачете мужчину возле входа на станцию метро. Об этом говорится в сообщении региональной службы полиции в Twitter.

«Сегодня утром в Лионе возле станции метро «Белькур» человек, вооруженный мачете, был без затруднений задержан сотрудниками национальной полиции», — сказано в сообщении.

В полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, а мужчина был помещен под стражу.

Газета 20 Minutes сообщила, что в воскресенье около 09.00 по местному времени (11.00 по московскому) вооруженный мачете мужчина напугал пассажиров на платформе. Люди стали спешно покидать платформу, мужчина двинулся за ними. Он был задержан на выходе.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в полицейском участке в Нью-Йорке, ранив одного из правоохранителей. Инцидент произошел в Бронксе. По данным источников в полиции, злоумышленник уже задержан. Силовики не раскрывают его имени.