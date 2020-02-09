Авария Boeing 737: самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. События дня. ФАН-ТВ

Boeing совершил жесткую посадку в Усинске Несколько тревожных минут довелось пережить пассажирам Boeing 737 в Республике Коми. Самолет, выполнявший рейс из Москвы, совершил жесткую посадку в Усинске. В распоряжении ФАН появились кадры с места событий. Лайнер компании UTair «брюхом» протаранил взлетно-посадочную полосу, его развернуло на 90 градусов. Предположительно, возникли проблемы с шасси. На борту находились 94 человека, включая шесть членов экипажа. В правительстве региона сообщили, что пострадавших нет, хотя в медпункт самостоятельно обратилась одна женщина. СМИ обнародовали уже несколько версий: например, о том, что ЧП связано с погодой. Якобы самолет еще в воздухе поймал крен из-за сильного ветра, и при посадке стойки шасси просто надломились. Вместе с тем появилась информация о возможной ошибке пилотов, которые могли случайно задеть полосу хвостом Boeing. Эвакуация, к счастью, прошла в штатном режиме. Примечательно, что это случилось в День гражданской авиации — именно сегодня работники отрасли отмечают профессиональный праздник. Но теперь ни о каких торжествах нет и речи: следователи уже начали проверку по факту ЧП и уже возбудили уголовное дело.

Двое погибли при ДТП с автобусом в Кузбассе Еще одно происшествие случилось в Кемеровской области. Двое погибли, еще как минимум 23 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе Анжеро-Судженск — Кемерово. Лоб в лоб столкнулись грузовик Isuzu и рейсовый автобус МАЗ, в котором находился 51 человек. Обе машины вылетели к обочине. Водитель фуры погиб на месте — по предварительным данным, именно он не справился с управлением и выехал на встречку. Еще одна женщина скончалась уже в больнице. И сейчас врачи борются за жизнь трех пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В Анжеро-Судженск отправился губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он предупредил: сейчас в регионе весьма сложные погодные условия. Идет мокрый снег, а уже завтра синоптики обещают похолодание и гололед. В целом уборкой снега на дорогах Кемеровской области сейчас занимаются почти 900 единиц техники и 2 000 человек. А на месте аварии еще работают оперативные службы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.