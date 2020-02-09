Спасатели локализовали пожар на лесоторговом складе в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 9 февраля. Пожарным удалось локализовать пожар, который вспыхнул на складе лесоторговой продукции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло сегодня днем на улице Врубовой. Для ликвидации пожара были задействованы 45 сотрудников областного главка МЧС и 13 единиц спецтехники. По имеющимся данным, жертв удалось избежать.

Отмечается, что площадь локализованного пожара составила 200 квадратных метров.

Стоит отметить, что на одной улице со складом находятся несколько оптовых компаний, которые торгуют напитками, комплектующими для окон и другими товарами.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Санкт-Петербурге. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы 20 единиц техники и 71 спасатель, передает «МИР 24».