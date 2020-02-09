Китай направил 10 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией коронавируса

Пекин, 9 февраля. Китайские власти направили 71,8 миллиарда юаней, то есть 10,3 миллиарда долларов, на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом сообщили в министерстве финансов КНР.

По данным ведомства, средства пойдут на разработку механизмов пресечения распространения вируса.

Отмечается, что с началом эпидемии суммы, выделяемые государством на борьбу с коронавирусом, постоянно увеличивались. Центральное правительство уже направило 2,5 миллиарда долларов для этих целей.

В сообщении также говорится, что власти КНР хотят добиться того, чтобы люди не боялись обращаться к врачам из-за высокой стоимости услуг.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что из-за коронавируса статус миллиардера потерял глава канадского производителя одежды Canada Goose Дани Рейсс. По данным Нью-Йоркской биржи, акции компании подешевели на четыре процента после публикации отчета, в котором говорилось о рисках, связанных с коронавирусом. Теперь состояние бизнесмена оценивается в 874 миллиона долларов.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, отмеченных в китайском городе Ухань. Власти КНР были вынуждены ввести режим карантина в провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии. По последним данным, от вируса уже погибло более 800 человек.