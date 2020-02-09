Главные новости 9 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 9 февраля.

8 февраля Зеленский прибыл в Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском, понтифик назвал его «президентом мира». Пушков высмеял Зеленского, назвавшего себя «президентом мира».

Китайские авиаперевозчики Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более ста российских пилотов. Бывший летчик Романов рассказал, почему в Китае увольняют российских пилотов.

Грузовик Scania и Toyota Camry столкнулись на федеральной трассе Р-255 в районе деревни Субботина. Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области.

Требования Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну являются просто глупейшими, заявил Лев Клепацкий. Варшаву предупредили, что Польша станет нищей, если репарации за войну потребует Москва.

Музыкальный критик заявил, что у Пугачевой никогда не было полномочий, позволяющих разрушить карьеру певца Муромова. Критик Соседов оценил слова обвинившего Пугачеву певца.

Лысеющего принца Гарри заметили в престижной клинике по пересадке волос Philip Kingsley в квартале Мэйфер британской столицы. Стремительно лысеющего принца Гарри заметили в лондонской клинике Philip Kingsley.

По имеющимся данным, пламя охватило площадь в 200 квадратных метров. В Сочи произошел пожар в школе.

По словам Дроздова, Киев допускает провалы каждую неделю, однако рейтинг Зеленского продолжает держаться на одном уровне. Львовский телеведущий Дроздов рассказал, как «завалить» Зеленского.

Первые фото с места жесткой посадки пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Усинск, появились в распоряжении ФАН. Опубликованы первые фото с места жесткой посадки самолета в Усинске.

МИД Украины раскритиковал новую санкционную процедуру Совета Европы. Европа больше не будет «приплясывать под дудку» Украины.