Названы самые популярные ж/д направления у россиян этой зимой

Москва, 9 февраля. Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань попали в топ самых востребованных внутренних направлений у россиян, путешествующих на поезде. К такому выводу пришли эксперты сервиса Туту.ру.

Они проанализировали все билеты, оформленные в период с 1 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года, и назвали самые популярные города. Например, в Петербург, по их данным, было оформлено около 11% всех железнодорожных билетов с отправлением из Москвы.

Отмечается, что в рейтинге на несколько строчек поднялся маршрут Москва — Иваново. Если зимой прошлого года он не входил даже в десятку, то зимой этого года это направление стало более востребованным у россиян.

Что касается международных маршрутов, то тут самыми популярными оказались поезда из Москвы и Петербурга в Минск. На них было оформлено около 17% всех международных железнодорожных документов. На поезда Москва — Киев были куплены 6% билетов. А третьим по популярности стал поезд из Петербурга в Хельсинки, уточняет РИА Новости.