Коронавирус обнаружили у украинца на борту карантинного судна в Японии

Москва, 9 февраля. Украинец, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, заразился китайским коронавирусом. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, труда и благосостояния островного государства.

Судно сейчас находится рядом с портовым городом Йокогама на карантине. Планируется, что он закончится 19 февраля.

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу проинформировал, что новый тип коронавируса был обнаружен у 10 пассажиров круизного судна. Среди них отсутствуют пациенты в тяжелом состоянии. МИД Японии сообщил посольству России, что на борту Diamond Princess находятся 24 россиянина.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в феврале 2019 года. Медики ранее рассказали о возможных путях передачи нового типа коронавируса и первых симптомах заболевания. По словам китайского инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость, озноб являются основными симптомами нового типа коронавируса. Распространяется вирус воздушно-капельным путем с расстояния до двух метров, а также через грязные руки.

Ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней считают, что пик распространения китайского коронавируса может прийтись на февраль.