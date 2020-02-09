МОК и IIHF выполнят требования НХЛ для участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года

Лозанна, 9 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) заявили о готовности выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

«МОК и IIHF обозначили готовность на этой неделе выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года», — написал журналист в Twitter.

По данным Фридмана, встреча МОК и IIHF с представителями НХЛ и профсоюза игроков НХЛ состоялась на текущей неделе в Нью-Йорке. МОК и IIHF выразили готовность принять условия НХЛ в вопросах страхования игроков, перелетов и возможности продвижения на собственных платформах.

НХЛ отказалась от участия игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане и объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения игр. В 2018 году Олимпийские игры впервые проходили без игроков НХЛ.