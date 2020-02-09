Дубль в исполнении Дзюбы помог «Зениту» одолеть ЦСКА в Испании

Санкт-Петербург, 9 февраля. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 3:2 в товарищеском футбольном матче, который проходил в Испании. Несмотря на то, что ЦСКА забил 2 безответных гола в ворота «Зенита» в первом тайме, петербуржцы смогли отыграться и победить.

Отмечается, что московский клуб сохранял уверенное преимущество на протяжении всего первого тайма. Футболисты ЦСКА дважды поразили ворота «Зенита» на 22-й и 43-ей минуте. Авторами голов стали Кристиян Бистрович и Федор Чалов. В первом тайме петербургской команде не удалось отыграться, и футболисты ушли на перерыв со счетом 0:2.

Вторая половина встречи стала переломной. У петербуржцев на замену Малкома вышел Алексей Сутормин, а вместо Вячеслава Караваева на поле появился Йордан Осорио. Это помогло изменить исход встречи и завоевать преимущество.

Буквально за пять минут футболисты «Зенита» забили три гола и одержали волевую победу в матче. Дубль в ворота противника оформил Артем Дзюба, а решающий гол забил Сердар Азмун.