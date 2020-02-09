Неизвестный ранил правоохранителя в полицейском участке в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 9 февраля. Неизвестный открыл стрельбу в полицейском участке в Нью-Йорке, ранив одного из правоохранителей. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что инцидент произошел в Бронксе. По данным источников в полиции, злоумышленник уже задержан. Силовики не раскрывают его имени.

Правоохранители считают, что мужчина также имеет отношение к стрельбе по полицейскому автомобилю, которая произошла в Бронксе вечером 8 февраля. Во время инцидента один страж порядка пострадал.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о стрельбе в тайском городе Накхонратчасима. 32-летний военнослужащий одной из частей Сухопутных войск Чакрапант Тхомма убил 30 человек, еще 58 ранил.