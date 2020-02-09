В Utair назвали причину жесткой посадки самолета в Усинске

Москва, 9 февраля. Причиной жесткой посадки самолета Boeing-737-500 авиакомпании Utair стали неработающие системы аэропорта в Усинске, что привело к слому шасси. Об этом говорится в сообщении компании.

«При посадке самолета 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе», — сообщили в Utair.

В авиакомпании добавили, что диспетчеры передали экипажу информацию о состоянии полосы, что позволило максимально смягчить посадку. Благодаря профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Налет командира Boeing-737 составляет более 6,9 тысячи часов, второго пилота — 3,6 тысячи часов, отметили в пресс-службе.

«Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси», ― сообщили в компании.

По данным авиаперевозчика, в результате инцидента никто не пострадал. Один из пассажиров обратился за медпомощью с ушибом колена.

Пассажирский самолет во время посадки в Усинске задел хвостом взлетно-посадочную полосу, сильный удар привел к тому, что у воздушного судна отвалились задние стойки шасси. Пассажиры подчеркнули, что эвакуация была проведена оперативно.