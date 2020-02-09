В Росавиации назвали три возможные версии жесткой посадки Boeing в Усинске

Усинск, 9 февраля. Пассажирский самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска по трем возможны причинам, заявил источник ФАН в Росавиации.

«Прежде всего это погодные условия (плохая видимость), обледенение полосы, а также человеческий фактор (ошибка пилотирования). Отказ техники как причину пока не рассматривают», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что самолет ударился хвостом о ВПП из-за проблем с шасси. В итоге он на брюхе пропахал ВПП, выкатившись за ее пределы. В момент ЧП на борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.