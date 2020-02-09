Молодой жене Петросяна Брухуновой предсказали рождение дочки

Москва, 9 февраля. Пользователи Сети считают, что у российского юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой родится дочка. Об этом фолловеры начали писать в Instagram.

В одном из комментариев говорится, что Петросян и Брухунова — «такая счастливая пара на фото, что волей-неволей люди начинают думать, что вы в положении». Многие пользователи заинтересовались этой темой и начали гадать, действительно ли Татьяна беременна. Примечательно, что многие выразили уверенность в появлении на свет девочки. Об этом пишут «7Дней.ру».

Брухунова все слухи опровергает, иронично комментируя тему беременности.

«Спасибо. Буду хоть знать к чему готовиться, — иронично заявляет возлюбленная Петросяна. — По таким «прогнозам» я уже третий год на сносях!»

Напомним, Петросян в Париже 16 сентября прошлого года отпраздновал свой 74-й день рождения в компании возлюбленной Татьяны Брухуновой. Как пишут СМИ, недельное проживание в столице Франции обошлось Петросяну в крупную сумму — около полумиллиона рублей.

Пара остановилась в элитном отеле, который расположен в центре города, и устроила прогулки по Версалю и Монмартру. Кроме того, в их туристическую программу вошло посещение представления «Мулен Руж» и Эйфелевой башни.