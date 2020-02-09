Депутат ГД Белик назвал польские требования репараций оскорблением жертв войны

Москва, 9 февраля. Польские политики стремятся принизить вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя критичную реакцию экс-президента Польши Леха Валенсы на слова о праве Варшавы требовать репарации от России.

Парламентарий отметил иронию бывшего главы польского государства, добавив, что обвинения в адрес России являются попыткой «принизить вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии».

«То, что говорит тот же Яблонский (заместитель главы МИД Польши. — Прим. ФАН), — это оскорбление жертвы, которую принесли советский и польский народы 75 лет назад», — считает Белик.

Однако, по его мнению, позиция Валенсы не получит поддержку среди нынешнего руководства страны.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве требовать компенсацию от России, за якобы нанесенный во время Второй мировой войны ущерб.

В ответ Лех Валенса усомнился в уместности этих претензий. По словам экс-президента страны, они равносильны требованию «вернуть ему молодые годы».

Он также подчеркнул, что от разногласий между Польшей и Россией всегда выигрывают третьи страны, поскольку «от Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона». Политик призвал страны к диалогу, передавало Федеральное агентство новостей.