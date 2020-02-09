Фрегат «Адмирал Касатонов» провел госиспытания комплекса РЭБ в Баренцевом море

Мурманск, 9 февраля. Первый серийный фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» успешно провел очередной этап государственных ходовых испытаний в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

«Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте», — сказано в сообщении пресс-службы.

В Северном флоте отметили, что экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. РЭБ способны защитить корабль от атак высокоточного ракетного оружия.

После завершения всех этапов госиспытаний фрегат будет принят в состав ВМФ России и зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2014 году. В октябре прошлого года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл на Северный флот.

В ноябре прошлого года корабль успешно выполнил испытательные пуски ракет «Калибр» и «Оникс».