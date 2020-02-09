Террористы ПНС уничтожают друг друга на фоне режима прекращения огня в Ливии

Триполи, 9 февраля. Четыре сирийских наемника так называемого Правительства национального согласия (ПНС), переправленных ранее Турцией на территорию Ливии из Идлиба, были убиты боевиками одного из вооруженных бандформирований («Ополчение Ганивы»), оккупировавших Триполи. Об этом сообщил один из местных ливийцев на своей странице в соцсети Facebook.

Подробности и точное место этого происшествия не указаны, однако это уже далеко не первый случай столкновений между различными группировками ПНС Ливии, которые только на словах являются подконтрольными Файезу Сарраджу и его марионеточному триполитанскому режиму, но на деле же они безнаказанно занимаются полным беспределом.

Примечательно, что пост в социальной сети о конфликте между террористами был размещен с тегом: «Наемники Сарраджа убивают наемников Эрдогана». Не стоит забывать, что именно при непосредственной помощи Анкары джихадисты из сирийского Идлиба переправляются в Ливию, а ключевой их задачей является пополнение рядов группировок ПНС Ливии.

Именно террористы из Сирии в настоящее время являются главным дестабилизирующим фактором в североафриканском государстве, так как они занимаются грабежами и похищением людей в Триполи и его окрестностях, а также регулярно устраивают провокации против военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), которые направлены на срыв режима прекращения огня.

Вполне вероятно, что боевики ПНС Файеза Сарраджа что-то не поделили с наемниками, привезенными в Ливию Турцией, которые, почувствовав вседозволенность, устроили на оккупированных незаконным триполитанским «правительством» территориях настоящий хаос. Таким образом, продолжающееся вмешательство Турции во внутренние дела Ливии лишь создает излишнюю напряженность и препятствует мирным процессам в регионе.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей предупреждало об опасности незаконной миграции сирийских наемников, дезертировавших из рядов бандформирований ПНС, в страны Евросоюза. Агрессия Турции против Ливии несет угрозу не только государствам Северной Африки, но и Европы — в частности, Италии, куда активно перебираются опасные террористы, избежавшие наказания за свои преступления со стороны наступающих сил законного президента Сирии Башара Асада, а впоследствии и от Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.