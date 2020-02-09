Ученые назвали сроки пика распространения китайского коронавируса

Москва, 9 февраля. Пик распространения китайского коронавируса может прийтись на февраль. К такому мнению пришли ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней.

Точную дату назвать сложно, так как ситуация с коронавирусом неопределенная, пишет Bloomberg. Как говорят британские ученые в исследовании, новый тип коронавируса заразил каждого 20-го жителя Ухани.

«Можно предположить, что на пике в Ухане заболеет еще около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», — заметил ученый.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили, что в городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестного типа коронавируса. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. По последним данным, число людей, заразившихся 2019-nCoV, превысило 37,1 тыс. человек, 811 человек скончались.

Посол республики в Москве Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что паника вокруг вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и его распространения выгодна тем, кто хочет сдержать развитие Китая.