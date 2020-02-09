Минск просит Россию отложить выплату кредита на строительство БелАЭС

Минск, 9 февраля. Белоруссия просит отложить начало выплат по российскому кредиту на строительство Белорусской АЭС и снизить процентную ставку, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку», ― приводит слова Крутого агентство БелТА.

Первый вице-премьер Белоруссии отметил, что власти республики просят привести процентную ставку в соответствии с теми контрактами, которые есть у Росатома в других странах. Крутой подчеркнул, что говорить о конкретных договоренностях пока рано, этот вопрос находится в ведении экспертов. Он добавил, что условия российского кредита на строительство БелАЭС будут обсуждаться на встрече правительства РФ и Белоруссии.

Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в сочинской резиденции президента РФ. Как отметил после переговоров Путин, стороны коснулись многих тем. Лукашенко согласился с президентом России, обратив внимание на то, что они успели обсудить широкий спектр вопросов.